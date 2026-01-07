中国メディアの勁旅網は5日、ビザ免除で入国した外国人が中国の病院に押し寄せていると報じ、「これは観光業の恩恵か、それとも医療資源の収奪か」と投げ掛けた。記事によると、先日、英国人女性インフルエンサーのエイミーさんが8000キロを移動して中国の病院を訪れ、治療を受けたというニュースが大きな話題になった。エイミーさんは2024年から胃に痛みが出ていたが、地元の病院の医師からは明確な原因が示されなかったという。