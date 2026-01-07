ベネズエラ情勢などをめぐり、G7＝主要7か国の外相は電話会合を行い、アメリカのルビオ国務長官がベネズエラにおける民主主義と選挙の重要性などについて説明しました。外務省によりますと、ベネズエラ情勢などをめぐるG7外相の電話会合は、日本時間7日の午前4時からおよそ45分間行われました。この中では、アメリカのルビオ国務長官から最新の動向や今後の見通しの説明があり、カナダの外相の声明によりますと、ベネズエラにおけ