タレントの稲村亜美（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。久々に訪れた東京ディズニーシーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「でぃずにーしー」と題してつづり始めた。「何年振りだったのか新しいところができてて楽しかった」とファンキャップを着用して東京ディズニーシーを楽しむ様子を公開した。ハッシュタグでは「#カールじいさん推し」と記した。ネットでは「可愛すぎ」「そんな可愛く見つめら