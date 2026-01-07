ブルームバーグ通信は、アメリカの連邦最高裁が早ければ9日にも、トランプ政権の「相互関税」などの合法性が問われた訴訟の判決を下す可能性があると報じました。連邦最高裁は6日、9日に何らかの訴訟について判断を下す予定だと掲載しました。最高裁は事前にどの訴訟に関する判断かを明示することはないということですが、ブルームバーグ通信は、この日にトランプ政権の「相互関税」などの合法性が問われた訴訟の判決が下される可