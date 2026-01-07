ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮの辻本達規（３４）と元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が７日、都内で結婚会見を行う。辻本は１９９１年５月１７日生まれの岐阜県出身。１０年に「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」としてデビューし、メンバーカラーは赤として活動している。中京テレビ「あさドレ♪」や東海テレビ「スイッチ！」に出演。身長１７８センチでスポーツ万能な一面もあり、ＴＢＳ系「最強スポーツ男子頂上決戦」やフジテレビ