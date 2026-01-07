3人目の出産をきっかけに義母との同居を始めた筆者の後輩M子。「元保育士の義母なら心強い」と思っていたのに、現実は思わぬ方向へ。すれ違った1年間が教えてくれたのは、“無理のない適度な距離感”でした。 義実家での同居スタート 3人目の子どもが生まれたのをきっかけに、義実家で同居を始めました。当時は義父が亡くなったばかりで、義母が一人暮らしになったことも大きな理由のひとつでした。しかも義母は子ども好