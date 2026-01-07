「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、壁掛けとスタンドの2WAYの飾り方が楽しめる、プリザーブドフラワー「フレーム（くまのプーさん）」を紹介します☆ イイハナ・ドットコム ディズニー「フレーム（く