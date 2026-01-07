10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断されたモデルでタレントのネイボール（35）が6日、自身のブログを更新。体調が思わしくないことを報告した。ネイボールは「要精密検査」とし「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません。それとは別に、普通に体調が悪い日も増えてきた気がしています」と打ち明けた。さらに「先生にも『もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない』と言われ、今日は朝から病院に来て