ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年12月25日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ano×バッドばつ丸」グッズを紹介します！ セガプライズ「ano×バッドばつ丸」グッズ © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063 投入時期：2025年12月25日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 「あのちゃん」と