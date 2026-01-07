モデルで女優の千葉祐夕（ゆう、22）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。黒のバンドゥビキニ水着ショットをアップし、「カムバする日の為に日々トレーニング中。皆様のお声届いてます、モチベになってますありがとう楽しみにしててね〜」とつづった。また、別の投稿では「あけましておめでとうございますと投稿しようと気が付いたら三賀日終了家族と過ごせて、友達に会えてお仕事頑張れそうな年明