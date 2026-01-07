パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が、6日にインスタグラムを更新。米国がベネズエラに軍事作戦を展開してマドゥロ大統領を麻薬密輸などの疑いで拘束したことについて懸念を抱いた。鎧塚氏は「米軍による大規模な軍事介入の結果、ベネズエラのマドゥロ大統領が拘束されました」と前置きし「同大統領の三選をめぐる不正疑惑や麻薬密輸への関与疑惑などを背景に、今回の拘束については、ベネズエラ国内外においても一定の歓迎ムードが存