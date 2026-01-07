レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。5年間続けてきた思いをつづった。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でのライブを終え、卒業を迎えた。「イベントがやっと落ち着いたので、、遅くなりましたが、フレエン卒業イベントありがとうござい