CBCの小川実桜アナウンサーが、6日までにインスタグラムを更新。セーラー服姿を披露した。小川アナは「『6年ぶり』24歳、制服を着ました」と報告し、フレッシュなセーラー服姿を公開。続けて「胸キュンシーンを撮影してきました」とつづった。この姿にフォロワーからは「めちゃ似合ってて可愛い現役女子高生で行けますよ」「セーラー服姿、全然違和感無いですよ」「びっくりしました!!とてもすてきです」とコメントが寄せられて