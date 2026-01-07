グラビアアイドルの山田あい（22）が6日、インスタグラムを更新。ワンピース姿を公開した。「おはあい」とあいさつし、黒いロングワンピース姿を投稿。ワンピースには深くスリットが入っており、抜群の美脚を見せつけている。この投稿にフォロワーからは「女神が現れた」「長身でクール」「脚が綺麗で長い」とコメントが寄せられている。所属事務所のホームページによると、山田は「令和の超新生」「グラビア界に激震! Iカップの超