なんとも新年から景気のいいアガリとなった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月6日の第1試合で、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が親番の東1局に倍満を成就。きれいに染め上げた清一色にファンからも「素晴らしい」「これはすごいちゅも」とコメントが飛び交った。【映像】一気に染め上げた！日向藍子、美しすぎる倍満ツモ日向の配牌にはマンズが7枚あり1面子が完成。5巡目にはEX風林火山・永井孝典（最高位戦）からカン七万で