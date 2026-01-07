9人組ガールズグループTWICEのNAYEON（ナヨン、30）が6日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。韓国のアパレルブランドの撮影ショットを投稿した。同じボーダー柄の靴下と長袖に、違うボーダー柄の半袖を重ね着したミニスカートコーデを公開。本を手に座り、膝を露出した“膝小僧ショット”を披露した。また、衣装の山を背にした白いミニスカート姿や、段ボールをバックにした紺のミニスカート姿などを着て、脚線美を強調