日本最古の学校として知られる足利市の史跡足利学校で６日、市内の小中学生たちが新春恒例の風物詩、書初めを行いました。 足利学校では、一年の始めに子どもたちが、江戸時代から続く日本の風習を体験しここで学ばれた論語への親しみを持ってもらおうと、毎年「新春書初め会」を開催しています。今年で２９回目で、かつて講義や学習の場に使われていた「方丈」には、市内の小中学生２０人が集まりました。 題材は、人間関係の大