次の衆議院選挙に向けて参政党の大森紀明氏が６日、栃木県庁で記者会見を開き、栃木１区から立候補することを正式に表明しました。 宇都宮市出身の大森氏は５４歳。県立大田原高校、獨協大学を卒業し現在は会社役員を務めています。 国政ではこれまでに２０２４年の衆議院選挙東京８区と、２０２５年の参議院選挙の栃木選挙区に参政党から出馬していて、参議院選挙では１８万１０００票余りを獲得しました。 「消費税の廃止」「