福田富一知事は６日、新春の記者会見で、新年度から県独自で公立中学校の給食費を無償化する方針を明らかにしました。 （福田富一知事） 「速やかに協議を整え、新年度から小中学校同時に保護者の負担軽減に結びつくよう、取り組みを進めてまいります」 福田知事は、新年度から公立の小学校の給食費を無償化する国の方針を踏まえて、県独自に中学校の給食費も無償化する考えを示しました。財源は市や町と連携して確保するとし