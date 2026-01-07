今井投手のアストロズ入団を受けて、地元の関係者も喜びの声をあげています。 ６日午後５時ごろ鹿沼市の病院で今井投手の入団記者会見の映像に見入っていたのは、この病院で看護師を務める母の江利子さんです。 今井投手の母今井江利子さん： 「嬉しいですが緊張します」 江利子さんはまだ実感がわかないとしながらも、息子がマウンドに立つ姿をおぼろげながら思い浮かべています。 今井投手の母今井江利子さん： 「厳