巨人からポスティング制度でMLBのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真（29）が7日（日本時間）、本拠地のロジャース・センターで入団会見を行った。岡本は「MLBでプレーしたいと思っていましたし、日本一にはなれなかったんですけど世界一になりたくて来ました」と決意を語った。会見冒頭は、「Hello everyone, my name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I am very happy to join the Blue J