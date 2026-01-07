消防によりますと、きょう午前8時半すぎに山形県南陽市長岡で車3台が絡む事故がありました。 この事故によるケガ人はいるものの、いずれも軽症とみられます。 この事故の影響で、午前9時過ぎから長岡地内の国道399号が全面通行止めになっています。付近の県道などがう回路となっています。 ※更新午前10時14分に通行止め解除