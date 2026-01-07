3月に行われる金沢市長選に向けた動きも徐々に出てきています。現職の村山卓氏への推薦を決めた連合石川は6日、政策協定を結びました。連合石川は、これまでに現職の村山卓氏への推薦を決め、6日、小水康史会長が推薦状を手渡しました。この後、市民参加型の開かれた市政の実現や子育て支援の充実など、14項目からなる政策協定書を交わしました。村山卓氏「金沢市全体の雇用環境を良くしていくことが大事だと思っていて今回の推薦