東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第27回）番外編：横山暁之（ジェフユナイテッド千葉→横浜FC）インタビュー／後編Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫る同連載、今回も、先頃ジェフユナイテッド千葉から横浜FCへの移籍が発表された横山暁之のインタビューの続きをお送りする――。念願のプロ入りを果たして以降