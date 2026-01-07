きょう午前、東京・八王子市の圏央道・高尾山インターチェンジの料金所の近くでトラックなど3台が絡む事故があり、6人がけがをしました。【写真を見る】【速報】圏央道高尾山IC料金所近くでトラックなど3台の交通事故 6人けがもいずれも意識あり 料金所は入り口のみ通行止め警視庁高速道路上に軽乗用車が横転し、トラックに積んでいたとみられる重機も転倒しています。午前8時すぎ、八王子市の圏央道・高尾山インター