中国の李強国務院総理はこのほど、「商事調停条例」（以下「条例」）を公布する国務院令に署名しました。「条例」は2026年5月1日から施行されます。「条例」は、商事調停活動の標準化、商事紛争の効果的な解決、当事者の正当な権益の保護、商事調停業界の発展の促進、ビジネス環境の最適化を目的としています。「条例」は全33条で、商事調停の適用範囲を明確に定めており、貿易、投資、金融、運輸、不動産、プロジェクト建設、知的