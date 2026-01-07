日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地１月６日、親善試合でザルツブルクと対戦。５−０で大勝した。このゴールラッシュの口火を切ったのが、先発出場した伊藤だった。45分、敵陣ペナルティエリア手前の中央で相手のクリアボールに反応。左足のダイレクトボレーはディフレクションしてゴールに吸い込まれた。 このゴールにSNS上では、「出るたびにゴール絡んでないか？」「しっかり活躍してんの半端ない」「お