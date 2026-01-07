2025年12月、静岡市清水区の国道1号で、乗用車を運転中、前方の車に衝突し、55歳の男性に重傷を負わせた上、車両を放置し逃走した疑いで、ブラジル国籍の男が2026年1月6日に再逮捕されました。 無免許過失運転傷害とひき逃げの疑いで再逮捕されたのは、ブラジル国籍で名古屋市瑞穂区に住む無職の男（32）です。警察によりますと、男は2025年12月4日午前5時半頃、静岡市清水区の国道1号静清バイパス上り線で、乗用車を無免許で運転