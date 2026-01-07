24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が6日夜、自身のインスタグラムを更新。昨年6月に発売した初写真集「水平線」が「週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞」を受賞したと明かした。「『水平線』が、週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！本当にありがとうございます」と書き出し、花束を持つ写真を公開。肩出しの白ワンピース姿