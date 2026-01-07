６Ｒのロッカバラードがお薦め。先週出走予定だったが、抽選に外れてしまい除外に。調子の良さを把握し、力が入っている。１ＲラスクミソＢ３ＲナットビーワンＢ５ＲエイシンカトレアＢ６ＲロッカバラードＢ１２ＲジャンドルＣ（本紙評価）