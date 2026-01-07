ＮＹ原油時間外一段安、供給過剰懸念ベネズエラが米に最大5000万バレル譲渡 東京時間09:15現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.09（-1.04-1.82%） NY原油価格は一段安、トランプ発言を受け世界的な供給過剰が懸念されている。 トランプ米大統領は、ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す、これは市場価格で販売されるとSNSに投稿。 また、トランプ米政権はベネズエ