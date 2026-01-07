ＮＹ原油時間外取引2%安トランプ発言で供給過剰懸念 東京時間09:25現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝55.98（-1.15-2.06%） トランプ米大統領は、ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す、これは市場価格で販売されるとSNSに投稿。