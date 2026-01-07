女優の松本若菜（41）が6日、自身のインスタグラムを更新し、6日午前10時18分ごろに鳥取県と島根県で起きた震度5強の地震を受け、メッセージを寄せた。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。鳥取県米子市出身の松本は「鳥取県島根県ならびに自身で揺れた地域のみなさま大丈夫でしたでしょうか」と心配すると、「突然のことで驚かれたと思います」