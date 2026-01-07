BTSの「Filter」が、Spotify累積再生5億回を突破した。グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、20年2月に発売されたBTSの4枚目フルアルバム「MAP OF THE SOUL：7」の収録曲「Filter」が、再生回数5億回を超えた。同曲は、JIMIN（ジミン）のソロ曲で、繊細な音色が感じられる。この曲はカメラの他にも人々が自身を眺める視線、色眼鏡など「Filter（フィルター）」という単語の多様な意味を活用