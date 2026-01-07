アフリカ選手権1回戦のコンゴ戦で決勝ゴールを決めるアルジェリアのアディル・ブルビナ＝6日、ラバト（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権は6日、モロッコのラバトなどで決勝トーナメント1回戦が行われ、アルジェリアとコートジボワールが8強入りした。アルジェリアはコンゴを延長の末に1―0で下し、コートジボワールはブルキナファソに3―0で快勝した。（共同）