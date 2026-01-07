NGT48の年女、三村妃乃（23）が新年の抱負を語った。年明けは、一昨年に続いての出演になる舞台「けものフレンズJAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」（15〜18日、東京・IMM THEATER）が控えている。「年女」「24歳」という響きに「本当にお姉さんですね」と笑う。NGT加入時は高校1年生。「アイドルを続けたまま、年女を迎えられるのは想像していなかった」と言う。2回連続出演になる「けものフレンズ」が15日から始まる。人