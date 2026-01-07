中北製作所は全般地合い悪に抗しカイ気配スタートで急上昇、昨年１１月４日に約１８年ぶりの高値となる６５５０円をつけた後は調整局面に移行していたが、足もとで再び新値圏への突入が視界に入っている。船舶用を主力とする自動調節弁のトップメーカーで昨年テーマ買いの対象となった造船関連株の一角。足もとの業績も絶好調で会社側の想定を上回って推移している。６日取引終了後に発表した２６年５月