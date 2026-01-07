アークランズは軟調。６日取引終了後、２６年２月期連結業績予想について営業利益を１９３億円から１４５億円（前期比１０．７％減）へ下方修正すると発表した。これが嫌気されているようだ。 新規出店に伴うコストのほか、人件費や光熱費など各種コストが重荷となる見通し。出店効果などを織り込み、売上高については３３５０億円から３４２５億円（同８．５％増）へ上方修正した。 出所：MINKABU PRESS