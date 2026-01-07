アウンコンサルティングがしっかり。６日の取引終了後に、２６年５月期上期において、営業外収益として為替差益３０２万１０００円と投資事業組合運用益５６９万３０００円を計上する一方、営業外費用として支払利息２５７万９０００円を計上すると発表。通期業績予想は現段階では合理的な算出が困難であるとして未定としているが、今回発表の営業外収益の合計が営業外費用を上回っていることが好材料視されているようだ。 出