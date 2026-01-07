ギミックが大幅高。６日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米資産運用大手ブラックロック＜BLK＞の日本法人ブラックロック・ジャパンとその共同保有者による株式保有割合が６．５５％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は２５年１２月３１日となっている。 出所：MINKABU PRESS