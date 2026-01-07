きょう（7日）未明、岡山市の市道で酒気帯び運転で電柱に衝突する事故を起こしたとして、男が逮捕されました。 酒気帯び運転で現行犯逮捕されたのは、岡山市中区藤崎の自称小売業の男（30）です。 警察によりますと、きょう午前2時15分ごろ、岡山市中区小橋町二丁目の市道で、酒気を帯びて乗用車を運転し、小橋町一丁目から新京橋一丁目方面に向かって走行中、電柱に衝突する事故を起こした疑いがもたれています。 事故を目撃し