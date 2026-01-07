飲食店で店員を包丁で脅したとして、岡山市北区の無職の男（80）がきょう（7日）現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男はきょう午前1時すぎ岡山市北区の飲食店で女性店員（22）に、所持していた包丁を差し向けたうえ、「おい」と怒鳴り脅迫した疑いです。女性にけがはありませんでした。店員の同僚から110番通報を受け、駆け付けた警察官が包丁を所持している男を確認し、関係者から話を聞き、暴力行為等処罰に関する法律