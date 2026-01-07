ロアッソ熊本は5日、2026シーズンのトップチーム新体制と選手背番号を発表した。昨季のJ2リーグで18位となってJ3降格が決定したチームは、片野坂知宏監督が就任し、J2復帰を目指すことに。背番号10は同志社大から加入した大卒ルーキーのFW鹿取勇斗が背負うこととなった。その他の新卒選手ではDF薬師田澪(←法政大)が4番、MF那須健一(←中央大)が25番、DF戸田峻平(鹿屋体育大)が26番、MF吉岡優希(←国士舘大)が28番を着けること