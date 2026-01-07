阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で始まる。注目のドラフト1位・立石正広内野手（創価大）、同2位・谷端将伍内野手（日大）ら、新人7選手がタテジマの第一歩を踏み出す。昨年3月開業のSGL尼崎では初開催となる新人合同自主トレ。一般のファン向けにスタンドが開放されるとあり、150人以上の虎党が、極寒の中で早朝から列をなした。室内練習場とSGL尼崎をつなぐ通路