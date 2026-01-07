サッカーのイングランド・プレミアリーグでボーンマスに所属するオランダ代表MFジャスティン・クライファート（26）が左膝の手術を受けることが明らかになった。クラブが6日に発表した。3日のアーセナル戦で負傷した。イラオラ監督は箇所に関し「関節包、膝蓋骨」と話し「患部を開いて状況を確認し、処置を決める」と説明。「かなりのケガ」と長期離脱の懸念を示した。クライファートは2026年W杯北中米大会で日本と対戦する