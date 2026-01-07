米バスケットボール・ＮＢＡのブルズは６日、パリ五輪日本代表の河村勇輝（２４）と再契約を結んだことを発表した。一定試合数出場可能なツーウエー契約を結んだ。河村は昨年７月にブルズと結んだ同契約を今季開幕前に解除されていた。昨季グリズリーズでＮＢＡデビューを果たした河村は、昨年夏に若手登竜門のサマーリーグでブルズの一員としてプレー。アピールに成功し契約を勝ち取ったが、オープン戦期間中に右脚を痛めて離