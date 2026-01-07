中村倫也が主演する1月16日スタートのドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話ゲストとして、斉藤由貴と鶴見辰吾の出演が発表された。斉藤は主人公・吾妻（中村）が率いるNAZEのメンバー・キムゴンの生き別れの母役、鶴見は吾妻の過去に影を落とすキーマンを演じる。【写真】鶴見辰吾の『DREAM STAGE』場面写真本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・