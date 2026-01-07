◆園田競馬１日目（１月７日）《小牧太》５勝。エナアニマル（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「スタートが良かったら」（◎）。エムティエスターテ（１０Ｒ）は「前走の疲れがなければ」（◎）。ガンバレベアー（１２Ｒ）も「スタートで五分に出れば」（◎）。ララセドラティエ（８Ｒ）は「出走取り消しの影響がなければいいが…」（○）。《下原理》３勝。エズヴィラージュ（８Ｒ）に力が入る。「逃げがベストだと思う