神戸市はこのほど、２０２５年の神戸港へのクルーズ客船入港隻数が、過去最多の１４３隻だったことを発表した。同市によると２０１８年に１４１隻に達した後、コロナ禍で激減。２０２３年３月の国際クルーズ再開で再び増加していた。同市の発表資料によると、神戸港は市街地に近く、利便性が高いという強みを発信しながら、国内外のクルーズ客船の誘致に取り組んできた。その結果、昨年は海外での日本ブームで外国籍客船が急増