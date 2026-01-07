昨季まで巨人の１軍ヘッドコーチを務め、今季から愛知県を拠点とする社会人野球チーム、ジェイプロジェクト野球部の監督に就任した二岡智宏氏が７日、半田市内の新年初練習から始動した。ジェイプロジェクト野球部は、２００９年に創部し、２０１２年には東海地区第４代表として都市対抗野球に初出場。選手たちは午前中は野球、午後にはジェイグループの飲食店などの仕事を両立しながら技術を磨いている。２０１１年ドラフトで